В Химках провели лекцию о работе ФСБ в рамках патриотической программы

В Химках 18 декабря состоялась лекция, посвященная работе сотрудников ФСБ. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» и было приурочено ко Дню работника органов государственной безопасности, который отмечается 20 декабря.

С приветственным словом к участникам обратилась депутат Юлия Мамай. Она подчеркнула, что жители редко узнают о подвигах сотрудников ФСБ, но их работа важна для безопасности города и защиты градообразующих предприятий.

В ходе лекции рассказали об истории праздника, развитии ФСБ и основных задачах службы. Спикеры отметили, что с начала специальной военной операции сотрудники ФСБ предотвратили более 200 террористических преступлений. Депутат Евгений Иноземцев отметил, что сотрудники службы ежедневно борются с новыми угрозами и защищают национальные интересы.

После лекции слушателей пригласили на экскурсию в Центральный пограничный музей ФСБ России. Депутат Надежда Смирнова добавила, что подобные встречи способствуют воспитанию патриотизма у жителей. В Химках уже провели свыше 1 800 историко-патриотических мероприятий, включая фестивали, лекции и мастер-классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.