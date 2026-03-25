В Химках провели лекцию о подвиге снайпера Зайцева

Участникам рассказали о ключевых этапах биографии Василия Зайцева — от детства и увлечения охотой до службы в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание уделили его участию в Сталинградской битве, где он проявил себя как один из самых результативных снайперов, уничтожив более 200 противников. Отмечалось, что его действия способствовали ослаблению сил врага и укреплению боевого духа советских солдат.

«История — это не просто прошлое, это наша память, которая формирует настоящее и будущее. Помня о подвигах героев, таких как Василий Зайцев, мы укрепляем свои корни и воспитываем в себе патриотизм, который необходим для процветания нашей страны», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

В ходе встречи также обсудили значение патриотизма и сохранения исторической памяти. Участники говорили о важности общественных инициатив и личного вклада в развитие страны.

Лидер Движения общественной поддержки Александр Донсков подчеркнул, что проекты организации помогают людям разных возрастов глубже понимать значимые события отечественной истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.