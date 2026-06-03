В Химках провели лекцию о летчике Михаиле Родионове

Встречу открыли депутат Химок Евгений Иноземцев и лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин. Мероприятие посвятили младшему лейтенанту Михаилу Александровичу Родионову — летчику, Герою Советского Союза, чья судьба связана с Химками.

3 июня 1942 года Родионов погиб в воздушном бою. К тому времени он совершил 242 боевых вылета и сбил пять вражеских самолетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Он также награжден орденами Ленина и Красного Знамени.

«Михаил Родионов учился в химкинской школе, отсюда ушел на фронт. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Наша задача — чтобы дети знали: герои живут не в учебниках, а на улицах их города. Когда слышишь такие истории, понимаешь, что война — это не хроника, а судьбы», — отметил Евгений Иноземцев.

На встрече школьникам рассказали о последнем бое летчика и о том, как его имя увековечено в Химках и других городах. В округе одна из улиц названа в честь героя. По словам Владислава Степушина, такие мероприятия помогают молодежи лучше узнать подвиг земляков и почувствовать личную связь с историей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.