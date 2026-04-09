В Химках провели лекцию о Крымской операции 1944 года

Патриотическое мероприятие, посвященное началу Крымской наступательной операции, прошло 8 апреля в детской библиотеке №3 в Химках. С приветственным словом выступил депутат Артур Каримов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу приурочили к годовщине начала Крымской стратегической наступательной операции 1944 года. Артур Каримов обратился к участникам и подчеркнул значимость подвига освободителей полуострова.

«Сохранение исторической правды и памяти о Великой Победе — наш общий долг перед поколением победителей и основа патриотического воспитания молодежи», — отметил депутат.

Кандидат социологических наук Юрий Щербаков рассказал о ходе операции, ее ключевых этапах и значении для освобождения Крыма. Участники узнали о героизме советских солдат и итогах боевых действий.

Также на мероприятии выступили активные жители и волонтеры, оказывающие поддержку военнослужащим. Они поделились опытом участия в добровольческих проектах и подчеркнули важность единства фронта и тыла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.