В Химках провели лекцию о Кенигсбергской операции

Патриотическая лекция, посвященная Кенигсбергской операции, прошла 2 апреля в школе №19 деревни Брехово в Химках. Ученики, педагоги и жители округа вспомнили события весны 1945 года и обсудили значение подвига советских солдат, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу приурочили к годовщине одной из ключевых операций Великой Отечественной войны. Участникам напомнили хронологию штурма Кенигсберга, который стал одной из финальных точек в освобождении Европы от нацизма. Весной 1945 года советские войска завершили многомесячное противостояние и освободили город-крепость.

К мероприятию присоединились депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и лидер движения общественной поддержки Светлана Пашковская.

«Победа в Кенигсбергской операции — пример упорства, мужества и невероятной стойкости людей, которые шли до конца ради жизни будущих поколений. Мы должны помнить историю таких событий и уметь извлекать из нее нравственные уроки», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Школьники подготовили литературно-музыкальную программу: прочли стихи фронтовиков и исполнили песни военных лет.

«Многих защитников страны уже нет с нами. Однако значение их подвига сохраняется, когда мы честно рассказываем детям о войне и ее цене для нашего народа», — отметила Светлана Пашковская.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов добавил, что подобные инициативы объединяют разные поколения жителей и помогают молодежи глубже понимать события Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.