В Химках провели лекцию о государственных символах России

Патриотическая лекция о гербе, флаге и гимне России прошла 14 июня в библиотеке №7 в Химках. Встречу открыл лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов. Участникам рассказали об истории и значении государственных символов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лекцию посвятили истории и смыслу российских государственных символов — герба, флага и гимна. Мероприятие открыл лидер Движения общественной поддержки Химок Антон Блинов.

«Государственные символы — это не просто официальные атрибуты, это визуальный и звуковой код нашей идентичности, нашей многовековой истории. Мы хотим, чтобы молодежь знала, что означает каждый элемент герба, почему у флага три цвета и что мы чувствуем, когда звучит гимн. Уважение к символам начинается с их понимания», — отметил Антон Блинов.

Участникам рассказали о возникновении российского герба — от двуглавого орла до современной версии символа. Слушатели также узнали, как менялся триколор на протяжении веков.

Отдельный блок посвятили гимну. Гостям объяснили, почему текст и мелодию изменили в 2000 году и какой смысл заложен в словах «могучая воля, великая слава».

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула, что такие встречи помогают молодежи лучше понять значение государственной символики и связь между прошлым и настоящим страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.