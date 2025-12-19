В Химках провели лекцию ко Дню ракетных войск стратегического назначения

В Сходненской детской школе искусств Химок 19 декабря прошла лекция, посвященная Дню ракетных войск стратегического назначения. В мероприятии приняли участие сотрудники и воспитанники школы, жители округа и представители местных властей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лекционный час был организован для знакомства жителей Химок с историей и современным значением ракетных войск стратегического назначения. Заместитель председателя совета депутатов Руслан Шаипов отметил, что ракетные войска являются гордостью российской армии, а профессионализм ветеранов укрепляет оборонный потенциал страны.

Участникам рассказали о ключевых этапах развития войск, включая создание комплекса Р-7, с помощью которого в 1957 году был выведен первый искусственный спутник Земли.

После лекции воспитанники школы искусств представили музыкальные и художественные номера. Муниципальный депутат Алексей Федоров подчеркнул, что подобные встречи помогают молодежи ценить труд защитников Родины и вдохновляют будущих специалистов. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева добавила, что в Химках уделяют особое внимание патриотическому воспитанию.

