В Химках провели лекцию ко Дню основания Байконура

Лекцию ко Дню основания космодрома Байконур провели 2 июня в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Участниками стали жители округа, ветераны космической отрасли и молодежь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственным словом к гостям обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская. Она напомнила о роли химкинских предприятий в развитии отечественной космонавтики.

«Основание Байконура — это момент, когда сказка стала былью. Для нас, химчан, этот праздник имеет особое значение, ведь именно на наших предприятиях — „Энергомаше“ и „Лавочкина“ — создавались „сердца“ и „мозги“ тех аппаратов, что улетали с легендарной площадки в небо. Байконур стал символом беспримерного трудового подвига и научного триумфа», — отметила Инна Монастырская.

Участникам рассказали, что в 1955 году в степях Казахстана началось строительство первого и крупнейшего в мире космодрома. Запуск Байконура стал важным этапом в развитии мировой космонавтики и объединил специалистов со всего СССР.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул значимость преемственности поколений.

«Помнить свою историю — значит иметь внутреннюю опору и четкий вектор развития. Наши предки штурмовали небеса, а нынешние герои защищают землю — в основе этих подвигов лежит любовь к России», — сказал он.

Лекция стала частью патриотической работы, которую в Химках реализуют по инициативе депутатского корпуса. По словам лидера движения общественной поддержки Павла Миронова, такие встречи помогают объединять разные поколения жителей вокруг общих ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.