Патриотическую лекцию и спортивную программу ко Дню моряка-подводника организовали 19 марта в спорткомплексе «Родина» в Химках. Участникам рассказали об истории подводного флота России, после чего они выполнили нормативы ГТО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие спортсмены клуба «Благо», активные жители и почетные гости. Старт встрече дал муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он отметил значимость службы на подводной лодке и подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

«Служба на подводной лодке — это удел сильных духом и телом людей. Это не просто профессия, это судьба, требующая колоссальной выдержки, мужества и профессионализма. Для нас важно, чтобы химчане знали о героях, которые несут свою вахту в глубинах океана, обеспечивая ядерный щит нашей Родины. И символично, что после лекции мы переходим к спорту, ведь моряк-подводник должен быть всегда в отличной форме», — отметил Валентин Герасимов.

Гостям напомнили, что 19 марта 1906 года указом императора Николая II в классификацию судов военного флота включили новый разряд кораблей — подводные лодки. С этого дня праздник стал профессиональным для моряков-подводников.

После официальной части участники приступили к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов подчеркнул, что связь поколений и верность традициям особенно важны в период проведения специальной военной операции.

Муниципальный депутат Инна Монастырская добавила, что цель встречи — объединить разные поколения вокруг любви к стране, родному городу и уважения к истории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.