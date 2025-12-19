В Химках провели лекцию ко Дню ФСБ России 19 декабря

В Доме культуры Лунево 19 декабря состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню органов государственной безопасности России. Встречу посетила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, которая отметила важную роль сотрудников федеральной службы безопасности в обеспечении безопасности страны и участии в специальной военной операции.

В ходе исторической лекции жителям рассказали о значении службы и истории создания ФСБ. День ФСБ отмечается с 1995 года, когда был учрежден указом президента России. Дата выбрана в память о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии 20 декабря 1917 года, ставшей основой для будущих структур госбезопасности. После лекции участники посмотрели тематический видеоролик.

Депутат Химок Татьяна Кавторева подчеркнула важность подобных мероприятий для всех поколений. Народный избранник Глеб Демченко напомнил, что в рамках патриотической программы жители Химок уже посетили более 1 800 тематических встреч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.