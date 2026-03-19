В Химках провели концерт ко Дню воссоединения Крыма

Праздничный концерт «Возвращение домой», посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, прошел 18 марта в социальном комплексе «Восход» в Химках. В мероприятии приняли участие депутаты и общественные деятели округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт состоялся в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Среди почетных гостей были депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, муниципальный депутат Юлия Ишкова, а также лидеры Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, Александр Донсков и Ольга Игнатьева. Они подчеркнули значимость памятной даты и важность общественных инициатив, направленных на укрепление единства страны.

«Ровно 12 лет назад жители Крыма сделали выбор, который определил их будущее. И сегодня мы видим, как много сделано за эти годы: Крымский мост, трасса „Таврида“, новые школы и больницы. Но главное — люди чувствуют, что они дома. Наша задача — чтобы эта работа продолжалась, а республика и дальше развивалась как полноценная часть России», — отметил Владислав Мирзонов.

На сцене выступили творческие коллективы округа. Музыкальные номера были посвящены теме единства и патриотизма.

«Концерт „Возвращение домой“ стал не только музыкальным событием, но и важной платформой для обсуждения вопросов культурной идентичности и единства страны», — отметила Екатерина Калюжная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.