В Химках провели конкурс «Девушки в погонах» для кадетов Подмосковья

Областной конкурс «Девушки в погонах» среди воспитанниц кадетских классов прошел 14 марта в Химках на базе школы «Лига первых». В нем приняли участие более 200 девушек из 23 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс направили на развитие патриотического воспитания, популяризацию кадетского движения и демонстрацию профессиональных и творческих достижений участниц. Почетным гостем стал участник специальной военной операции, майор запаса, кавалер ордена Мужества Анатолий Злобин. Он поблагодарил девушек за верность кадетским традициям и подчеркнул важность преемственности поколений.

Программа включала несколько этапов. Участницы показали строевую подготовку, знания военной истории, навыки оказания первой медицинской помощи, физическую подготовку и стрельбу. По итогам состязаний жюри определило лучшие команды в различных номинациях.

«Конкурс "Девушки в погонах" — это уникальная площадка, где мы видим гармоничное развитие наших воспитанниц: блестящую строевую подготовку, глубокие знания истории и проявленные творческие способности», — отметил Игорь Коростелев.

Начальник отдела социально-гуманитарной направленности областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи добавил, что кадетское образование остается одним из ключевых инструментов формирования гармонично развитой личности и активной гражданской позиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.