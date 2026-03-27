В Химках провели единый день учебной эвакуации

Единый день учебной эвакуации прошел 26 марта в Химках. Специалисты проверили безопасность образовательных, медицинских учреждений, офисов и торговых центров, а также отработали действия при условном пожаре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках тренировки особое внимание уделили объектам с массовым пребыванием людей. Одним из ключевых эпизодов стали учения в микрорайоне Сходня на базе пансионата для пожилых «Пансион-19». По легенде в здании произошло возгорание: сработала сигнализация, персонал организовал эвакуацию постояльцев, а прибывшие пожарные ликвидировали условный очаг и оказали помощь тем, кто не смог самостоятельно покинуть помещения.

Затем тренировка прошла в школе № 20 в микрорайоне Подрезково. В учебном заведении проверили работу систем оповещения и порядок действий сотрудников и учащихся при возникновении пожара.

Кроме того, сотрудники МЧС провели занятия по использованию первичных средств пожаротушения. Участники отработали алгоритмы действий при чрезвычайной ситуации и взаимодействие с оперативными службами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.