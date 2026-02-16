В Химках провели акцию в День памяти воинов-интернационалистов

В Химках 15 февраля в сквере Марии Рубцовой прошла патриотическая акция, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов. В мероприятии приняли участие ветераны, кадеты и жители города, сообщает пресс-служба администрации округа.

К акции присоединились кадеты школы №8 имени Матвеева вместе с директором Ольгой Игнатьевой. Она отметила, что память о воинах-интернационалистах объединяет поколения и учит молодежь мужеству и любви к Родине.

В ходе митинга участники обсудили значение памятной даты. Кадеты прошли маршем по скверу в честь героев, после чего собравшиеся возложили гвоздики к мемориальному комплексу «Доблесть и слава подразделений специального назначения России».

День памяти воинов-интернационалистов отмечается в России 15 февраля — в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Дата посвящена всем, кто защищал национальные интересы страны за ее пределами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.