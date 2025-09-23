В Химках проведут выездную вакцинацию против бешенства домашних животных

24 сентября в парке Величко Химок пройдет выездная вакцинация домашних животных. Специалисты Госветслужбы проконсультируют владельцев питомцев по вопросу ухода за животными, а также проведут вакцинацию и чипирование. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мобильный пункт Госветслужбы будет ждать на площадке у сцены парка. Попасть на прием к специалистам можно с 14:00 до 17:00.

Ветеринары установят животным безопасные для здоровья микрочипы, которые позволят быстро отследить питомца. Хозяева смогут задать специалистам интересующие вопросы о здоровье животного, а также зарегистрировать его в единую региональную базу с внесением данных. На месте также будет доступна вакцинация от бешенства.

Это важные меры профилактики, направленные на безопасность и здоровье животных. Процедуры проводятся квалифицированными специалистами территориальных ветеринарных управлений. Все необходимые препараты, чипы и расходные материалы будут предоставлены в полном объеме.

