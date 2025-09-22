В Химках проведут проверку систем оповещения

сегодня в 19:04

В Химках 1 октября пройдет проверка систем оповещения. Сирены и громкоговорители прозвучат в 10:40. По телевидению и радио также будут переданы краткие речевые сообщения. Комплексную проверку готовности системы оповещения в случае чрезвычайных ситуаций проводят по всему Подмосковью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Информацию о проверке систем оповещения также можно увидеть в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

Мероприятие позволит объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, который должен запускать системы.

Система экстренного оповещения населения сопряжена с системами мониторинга, которые отслеживают состояние химически опасных объектов, крупных водоемов, лесного фонда, погодные условия и другие факторы, представляющие потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Сигнал «Внимание всем!» — это единый сигнал оповещения населения для оперативных действий в экстремальных ситуациях.

