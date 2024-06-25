В Химках проведут первую Всероссийскую ярмарку трудоустройства

В торговом центре МЕГА в городском округе Химки 27 июня проведут Всероссийскую акцию «Ярмарка вакансий». Об этом сообщает администрация округа.

В рамках мероприятия для жителей пройдут мастер-классы по профессиям, а также лекции о том, как получить услугу профориентации и переподготовки, составить резюме и подготовиться к собеседованию.

Всего спикерами станут 32 организации. «Такие события в нашем округе важны. Не каждый знает, как правильно подготовить себя перед походом на собеседование, а также, какие вакансии сейчас наиболее актуальны», — сказала депутат Совета депутатов Юлия Мамай.

На ярмарку приглашены представители научно-производственных объединений и предприятия Химок. Основная цель фестиваля трудоустройства — не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры.

«Ярмарка вакансий» пройдет 27 июня на территории торгового центра МЕГА. Старт в 11:00 в коворкинге «Наше место».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.