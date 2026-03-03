В Химках проведут концерты и выставки к 8 Марта

Праздничные концерты, выставки, лекции и спортивные мероприятия пройдут в Химках с 3 по 8 марта в честь Международного женского дня. События состоятся в учреждениях культуры и городских парках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная программа стартует 3 марта в 16:00 в выставочном комплексе «Артишок» с мастер-класса по рисованию в формате арт-терапии. 5 марта в 11:00 в «Умной библиотеке» на улице Калинина, 13 пройдет лекторий «Великие женщины России» об императрицах, ученых и музах Серебряного века. В этот же день в 14:00 в Центральной детской школе искусств на улице Чапаева, 6 состоится концерт «Милой маме», где выступят юные пианисты. Также 5 марта в ДШИ имени А. Н. Верстовского на улице Нахимова, 2 представят программу «Тыл, согретый любовью» о женщинах-волонтерах и матерях участников СВО.

6 марта в «Артишоке» откроется выставка «Сильные духом: женщины войны» с фотографиями участниц Великой Отечественной войны. В тот же день на малой сцене театра «Наш дом» на улице Маяковского, 22 покажут программу «Свои женщины России» со стихами и отрывками из произведений о женской стойкости в военные годы.

7 марта в 11:00 в парке имени Л. Н. Толстого пройдет мастер-класс «Тропа здоровья» с элементами оздоровительных практик. В 15:00 в многофункциональном социальном комплексе «Восход» выступит танцевальная компания StudioS с концертом «Для вас, любимые и дорогие!». Основные мероприятия 8 марта начнутся в 12:00 в парках имени Л. Н. Толстого, «Дубки», имени А. Величко, «Подрезково» и «Экоберег», где запланированы концерты, квесты, конкурсы талантов и мастер-классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.