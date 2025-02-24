В Химках проведут благоустройство свыше 20 народных троп в 2025 году

В Химках ведут работы по обустройству пешеходных коммуникаций. В этом году на территории города благоустроят 22 народные тропы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проведут в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове и Луневе. Дорожки обустроят по единому стандарту — уложат асфальт шириной два метра и установят бортовой камень. Благодаря этому привычные маршруты до школы, остановки или других социально значимых объектов становятся удобнее.

Места проведения работ по организации пешеходных дорожек выбирают исходя из запросов и пожеланий жителей. Ознакомиться с перечнем адресов можно на официальном сайте администрации Химок.

Программа по благоустройству тротуаров в Подмосковье стартовала по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2021 году. Она позволяет обустроить пешеходные дорожки во дворах — создать и облагородить маршруты, которыми уже пользуются люди, сокращая путь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.