В Химках проведут акцию «Сдай на переработку и елки, и иголки»

Жители городского округа Химки смогут не просто утилизировать новогоднюю ель, а подарить дереву вторую жизнь. С 15 января до 10 февраля в городе пройдет масштабная акция по экологичной переработке новогодней красавицы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Как живые, так и искусственные новогодние деревья должны собираться исключительно в бункеры для крупногабаритных отходов, к которым относятся предметы более 50 сантиметров. Из одной живой елки может получиться около 25 килограмм полезной щепы.

Поэтому в каждом муниципалитете мы установим специальные пункты приема. Для удобства жителей постарались разместить больше точек вблизи контейнерных площадок во дворах МКД. Традиционно не остались в стороне и площадки «Мегабак». В прошлом году на территории Московской области сдано на переработку более 500 м³ сырья. В этом сезоне планируем увеличение объёмов», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, деревья превратят в щепу в специальных дробилках, часть используют в качестве компоста и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади своё дерево» и «Лес Победы». Другая часть пойдёт на производство фанеры, которая будет использована в производстве элементов новых детских площадок.

Для химчан будут открыты пять специальных площадок:

ул. Машинцева, вблизи д. 9 (площадка Мегабак)

ул. Мичурина, вблизи д. 4

Планерная, д. 21

Сходня, ул. Новая, д. 1

Подрезково, ул. Жаринова д. 10

Перед тем, как сдать ель на переработку, с дерева необходимо снять все украшения и лишние предметы — игрушки, мишуру, искусственный снег, блестки, скотч, веревки или пленки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.