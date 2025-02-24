В Химках прошло возложение цветов к монументу «Вечная слава защитникам Родины»

В Химках в День защитника Отечества почтили память Героев. Торжественное возложение цветов к монументу «Вечная слава защитникам Родины» прошло в микрорайоне Левобережный. В патриотической встрече приняли участие химчане разных поколений: школьники, пенсионеры, представители общественных организаций, а также муниципальные депутаты Наталья Каныгина и Ирина Спирина, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Здесь, у монумента, мы вспоминаем героев, отстоявших свободу нашей страны в годы Великой Отечественной войны, и чествуем тех, кто сегодня защищает ее рубежи. Наш долг — сохранить память о подвиге предков и передать ее молодому поколению. Только так мы сможем воспитать в детях любовь к Родине, готовность стоять за ее интересы и ценить мирное небо над головой», — отметила Наталья Каныгина.

После выступлений участники почтили память павших героев минутой молчания, после чего возложили цветы к подножию монумента.

«Патриотизм начинается с малого: с уважения к истории своей семьи, улицы, города. Химки всегда славились своими традициями, и сегодня мы видим, как важно объединять ветеранов, молодёжь и детей вокруг общих идеалов. Специальная военная операция вновь напомнила нам, что защита Отечества — дело каждого. Наши бойцы продолжают следовать примеру героев прошлого, и мы обязаны их поддерживать», — рассказала Ирина Спирина.

Возложение цветов к монументу «Вечная слава защитникам Родины», станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.