В Химках прошло мероприятие к 295-летию Александра Суворова

Патриотическое мероприятие, посвященное 295-й годовщине со дня рождения Александра Суворова, состоялось 28 ноября на одном из предприятий Химок. Участникам рассказали о героическом пути полководца и его вкладе в формирование воинского духа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе встречи жители Химок вспомнили о жизни и подвигах Александра Суворова, который не проиграл ни одного сражения и стал символом воинской доблести. Особое внимание уделили тактическим решениям полководца, его заботе о солдатах и знаменитым афоризмам.

Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, что Суворов олицетворяет философию победы и является примером мужества и патриотизма для всех поколений.

«Александр Суворов – это целая философия победы. Его феноменальный талант, забота о солдатах, несокрушимая воля – всё это сформировало тот русский воинский дух, который и сегодня является нашей опорой. Мы помним Суворова не только как великого полководца, но и как выдающегося воспитателя, чьи принципы мужества, дисциплины и патриотизма актуальны во все времена и должны передаваться из поколения в поколение», – рассказала Кавторева.

На встрече участникам представили малоизвестные факты о тактике Суворова, его личных качествах и знаменитых походах. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная провела параллели между подвигами Суворова и современными защитниками страны.

«Сегодня, вспоминая Александра Суворова, мы не можем не провести параллель с теми, кто сейчас находится на передовой, – нашими бойцами, участниками специальной военной операции. Подвиг Суворова вдохновляет, показывает, что русский солдат способен на невозможное, и эта вера, эта сила живет в сердцах наших ребят в зоне СВО, помогая им одерживать Победу!» – пояснила Калюжная.

Депутат Глеб Демченко подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют сохранению исторической памяти и формируют чувство гордости за Родину у молодого поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в Доме Правительства поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и Днем воинской доблести Подмосковья. В зале присутствовало около 360 человек.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.