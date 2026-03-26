В Химках прошла встреча с участниками СВО и их семьями

В Химках провели встречу с участниками специальной военной операции и их близкими, на которой сотрудники МФЦ разъяснили меры государственной поддержки. Участие в мероприятии приняли представители общественных организаций и депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе продолжают системную работу по поддержке участников СВО и их семей. На очередной встрече специалисты МФЦ подробно рассказали о социальных гарантиях, льготах и порядке получения различных видов помощи.

Особое внимание уделили разбору индивидуальных ситуаций. Участники смогли задать вопросы и получить адресные консультации по оформлению выплат и услуг.

«Поддержка участников СВО и их семей — это не разовая помощь, а системная работа. Наша задача — быть рядом, помогать разобраться в мерах поддержки и сопровождать людей на всех этапах получения необходимых услуг», — отметила лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что такие встречи помогают выстроить прямой диалог с жителями и оперативно реагировать на обращения, делая систему поддержки более эффективной и доступной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.