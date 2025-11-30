В Химках прошла встреча с многодетными мамами ко Дню матери

В Химках состоялась встреча с многодетными мамами в преддверии Дня матери. Участницы обсудили вопросы воспитания детей, работы и участия в общественных проектах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере за чашкой чая. Многодетные мамы поделились своим опытом, рассказали о трудностях и успехах, а также обсудили участие в различных инициативах, которые прославляют Химки за пределами округа.

Светлана Порскова, победительница регионального конкурса «Имя ее — Мама», рассказала о своем участии в масштабном проекте. Мама пятерых детей отметила, что старается поддерживать других женщин и делиться своими знаниями.

«День матери — прекрасный повод выразить признательность и уважение женщинам, которые дарят тепло и заботу своим детям. Вместе с Мариной Табуновой мы пообщались с замечательными мамами, узнали об их опыте и трудностях, а также порадовались их успехам», — отметила Елена Землякова.

Особое внимание уделили Наталье Титовой, которая воспитывает не только родных, но и приемных детей. Ее семья имеет статус ресурсной, что позволяет временно принимать детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Ирина Белякова, мама пятерых дочерей и бабушка пятерых внуков, основала в Химках общество многодетных семей «Колосок». На протяжении одиннадцати лет организация поддерживала семьи округа и помогала решать их вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.