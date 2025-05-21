В Химках прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

На базе гимназии № 23 в Химках провели традиционную военно-спортивную игру «Зарница». За звание лучших боролись воспитанники специализированных объединений и организаций из Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участие в соревнованиях приняли восемь команд. На этапах ребята продемонстрировали уровень физической, строевой и медицинской подготовки, навыки владения оружием и чтения карты, а также умение работать в команде.

«Многие задания максимально приближены к боевым действиям. Например, дети должны проползать под колючей проволокой с применением дыма, вынести раненого из красной зоны с оказанием первой помощи и так далее», — рассказал руководитель военно-поискового отряда «Страж» и главный судья состязаний Илья Дробыш.

Для успешного прохождения испытаний требовались не только знания, но и готовность помогать друг другу в трудную минуту. Команды, которые набрали наибольшее количество очков, получили кубки и медали.

«Нам всем очень понравилось, данная игра развивает командный дух и общую слаженность коллектива», — поделился воспитанник военно-патриотического объединения «СОВА» Дмитрий Каргин.

В этом году «Зарницу» посвятили юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Участникам напомнили о героических подвигах бойцов Красной армии.

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