В Химках прошла школьная конференция о космосе

Научно-практическая конференция «Галактические приключения науки» прошла 2 апреля в школе №29 в Химках. Учащиеся представили доклады о космосе, астрономии и истории освоения Вселенной, мероприятие открыла директор школы и муниципальный депутат Наталья Каныгина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники конференции подготовили доклады и информационные стенды о космонавтике, строении Вселенной, истории освоения космоса и достижениях отечественных ученых. Особое внимание организаторы уделили защите исследовательских работ, где школьники продемонстрировали умение аргументировать выводы, презентовать результаты и отвечать на вопросы аудитории.

Наталья Каныгина отметила, что подобные мероприятия помогают детям глубже погружаться в науку, учат анализировать информацию и уверенно представлять свои идеи.

«Очень важно, чтобы у школьников была возможность развивать научное мышление, интерес к открытиям и уважение к великому наследию отечественной науки», — подчеркнула Каныгина.

Муниципальный депутат Ирина Спирина добавила, что такие конференции расширяют кругозор и формируют стремление к знаниям.

«Подобные мероприятия помогают школьникам почувствовать себя частью большой научной традиции нашей страны», — отметила Спирина.

Депутат Инна Монастырская напомнила, что проведение подобных событий направлено на создание современных условий для обучения, поддержку талантливых детей и развитие образовательной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.