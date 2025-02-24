В Химках прошла патриотическая игра «Зарница»

В школе № 29 в Химках провели патриотическую игру «Зарница». Ребята не только продемонстрировали свои спортивные навыки, но и узнали больше из истории современной России, прослушав лекцию. Химчанам рассказали о важной дате — Дню признания Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С лекцией выступил приглашенный спикер — заслуженный тренер России, директор спортивной школы имени Горелова Александр Свирь. Он рассказал о значении признания ДНР и ЛНР для России.

«День признания Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Федерацией — это дата, которая стала важной вехой в новейшей истории России», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Организаторы мероприятия отметили, что «Зарница» — это увлекательное и познавательное мероприятие, которое помогает школьникам развивать навыки командной работы, повышать физическую подготовку и учиться принимать ответственные решения в сложных условиях.

«Патриотическая игра, которая прошла в нашей школе, — это еще одно напоминание школьникам и всем участникам о том, что Россия всегда была и остается сильным и сплоченным государством, готовым отстаивать свои ценности и защищать своих граждан», — рассказала директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Проведение «Зарницы», стало частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.