В Химках прошла международная выставка растений

В садовом центре «Вашутино» в Химках провели уникальную выставку растений «Кооперация питомников». Результаты растениеводства за этот год представили более 140 питомников России и Белоруссии. Выставка объединила представителей торговых сетей и садовых центров, застройщиков и ландшафтных дизайнеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Посетители выставки увидели многолетние цветы, декоративные травы, хвойные и лиственные деревья, а также редкие виды растений. Помимо лекций от ведущих экспертов в программу включили увлекательные мастер-классы и семинары.

«У нас более 700 сортов собственного производства. Много эксклюзивных растений, есть также злаки, ароматные травы, плодовые деревья, — в общем, полный ассортимент. На выставке в «Вашутино» мы впервые. Интересный формат, чтобы познакомиться, пообщаться с агрономами, ландшафтниками, обменяться советами», — рассказала участница выставки, финансовый директор питомника растений Любовь Палочкина.

Эксперты рассказали участникам про оформление творческих заказов, маркировку растений в питомниках, особенности агротехники, посадку многолетних растений. За круглым столом специалисты обсудили меры сохранения исчезающих видов.

«Выставка «Кооперация питомников» — это отличная возможность для нас, питомника «Вашутино», продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом с коллегами и установить новые контакты с партнерами. Мы рады, что который год подряд проводим это масштабное мероприятие в Химках и способствуем развитию питомниководства в регионе», — сказал директор питомника «Вашутино» Глеб Демченко.

«Кооперация питомников» проходит в Химках уже в пятый раз. Традиционно выставку провели в конце октября. Масштабное трехдневное событие объединило флагманов отрасли, позволило обменяться опытом и ценными советами.

Питомник «Вашутино» открыт в Химках уже более 20 лет, его садовый центр работает круглый год. Здесь выращивают не только цветы, но и декоративные, плодовые растения, которые используют в оформлении городского озеленения во всем Подмосковье.

