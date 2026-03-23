В Химках прошла лекция ко Дню моряка-подводника

Мероприятие приурочили к профессиональному празднику военнослужащих подводного флота. В ходе встречи Александр Донсков напомнил о значении службы моряков-подводников и необходимости сохранять память об их подвиге.

«Подводники — это настоящие герои, которые ежедневно рискуют своими жизнями в условиях, недоступных большинству из нас. Мы должны помнить о них и передавать эту память будущим поколениям», — отметил Александр Донсков.

Лекция собрала молодежь и родителей. Участники задавали вопросы и обсуждали темы патриотизма, чести и долга.

«Важно понимать, что патриотизм — это не только слова, но и действия. Мы можем проявлять его в повседневной жизни, уважая тех, кто служит нашей стране», — подчеркнул депутат Глеб Демченко.

