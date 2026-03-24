В Химках прошла конференция юных исследователей

Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку — 2026» прошла 24 марта в школе №29 в Химках. Ученики 1–4 классов представили собственные проекты и исследования, лучшие работы отобрали для муниципальных и городских конкурсов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конференция объединила самых юных исследователей, которые в течение года готовили проекты и эксперименты. Работу организовали по нескольким секциям — инженерной, исследовательской и социальной. Участники защищали доклады, демонстрировали созданные модели, проводили опыты и представляли творческие работы.

«Для нас эта конференция — возможность увидеть потенциал каждого ребенка. Мы создаем условия, в которых школьник может почувствовать себя настоящим ученым. Главная цель — выявить и поддержать одаренных детей и помочь им сделать первые шаги в науке», — отметила директор школы Наталья Каныгина.

Она добавила, что высокий уровень представленных работ подтверждает большой интерес детей к исследовательской деятельности.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что подобные мероприятия формируют навыки проектной работы и публичных выступлений.

«Популяризация интереса к науке и самостоятельному поиску знаний с ранних лет — это инвестиция в интеллектуальный капитал города и страны», — пояснила Спирина.

По итогам конференции лучшие проекты направят на муниципальные и городские конкурсы. Участники получили дипломы и сертификаты, которые пополнят их портфолио.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.