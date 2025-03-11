В Химках прошла интеллектуально-патриотическая викторина

На базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» прошло мероприятие, посвященное дню рождения Юрия Гагарина. Жителям рассказали о жизни выдающегося космонавта и провели интеллектуальную викторину. К встрече присоединилась депутат совета депутатов Юлия Мамай, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Юрий Гагарин был необычайно популярной личностью не только в СССР, но и в мире. И сегодня люди помнят его обаятельную улыбку. Фактически он стал визитной карточкой страны и послом мира. Во время его полета вся страна оказывала невероятную поддержку, люди выходили на улицу, рисовали плакаты», — сказала Мамай.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что всего с начала июля прошлого года для горожан уже провели свыше 800 историко-патриотических мероприятий, которые направлены на укрепление исторической памяти и воспитание патриотизма среди молодежи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.