В Химках прошла акция «Один день» с полицией в парке Величко

Акция «Один день с полицией» прошла 10 июня в парке имени А. Величко в Химках. Жители познакомились с работой МВД, осмотрели служебные автомобили, технику и вооружение, а также пообщались с сотрудниками ведомства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральной площадкой мероприятия стала выставка служебного транспорта. Гости осматривали патрульные автомобили и мотоциклы, а полицейские объясняли, как техника используется для патрулирования улиц и оперативных выездов. Желающие могли примерить элементы экипировки и задать вопросы о службе.

Отдельный интерес вызвала работа эксперта-криминалиста. Специалист показала содержимое чемодана для выезда на место происшествия и рассказала, какие инструменты применяются при расследовании преступлений. Сотрудники также продемонстрировали образцы вооружения и оборудование для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий.

«Глядя на горящие глаза детей, которые примеряли экипировку и слушали рассказы сотрудников МВД, я понял: такие встречи не просто знакомят с профессией — они воспитывают уважение к труду полицейских с самого юного возраста», — отметил депутат Мособлдумы Михаил Раев.

Он подчеркнул, что подобные мероприятия помогают формировать интерес к службе и укрепляют доверие к правоохранительным органам.

Большой отклик у юных жителей вызвали кинологи со служебными собаками. Специалисты рассказали о породах, особенностях дрессировки и задачах, которые животные выполняют на службе.

«Не каждый день есть возможность заглянуть в будни сотрудников полиции и увидеть, как устроена их служба. Такие акции помогают лучше понять, насколько непростая и ответственная работа стоит за спокойствием и безопасностью жителей», — подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Он добавил, что открытый формат встречи позволил жителям по-новому оценить вклад полиции в безопасность города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.