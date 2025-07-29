В Химках прошел Всероссийский конкурс красоты

В зале многофункционального социального комплекса «Восход» состоялся всероссийский конкурс красоты, обаяния и стиля «Королева стиля-2025». В финале мероприятия приняли участие 10 конкурсанток из Химок, Москвы, Курска, Луганска и других городов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Девушкам предстояло проявить себя в трех выходах: визитка, показ платьев от российского дизайнера и дефиле в вечерних нарядах. Ярким украшением конкурса стал показ уникальной авторской коллекции русских сценических костюмов.

Участниц оценивало компетентное жюри: певица продюсерского центра Лели Хаммер, обладательница титула «Миссис Химки Классик — 2024» и дизайнер Наталья Белитская, победительница престижного конкурса красоты «Мисс Россия Земля — 2024», модель и амбассадор модных брендов Екатерина Рогалис, а также продюсер федерального телеканала Нина Липанова.

«Все конкурсантки — большие молодцы! В Химках много красивых, талантливых и ярких девушек. Я считаю, что такие конкурсы поднимают авторитет города, делают его еще более привлекательным и узнаваемым, и благодарю организаторов и участниц за этот праздник красоты и вдохновения», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Организаторами мероприятия выступили директор ежегодного конкурса «Мисс и Миссис Химки», рекордсмен России по титулам Елена Тараненко и обладательница титулов «Гран-при Миссис Жемчужина России-2025» и «Миссис Химки-2023» Юлия Маковецкая.

«Конкурс прошел впервые и сразу полюбился зрителям. Участницы уверенно продемонстрировали свою харизму, показали навыки дефиле и ораторского искусства. Такие мероприятия развивают творческие способности и уверенность в себе. Жюри было непросто оценивать настолько разносторонне развитых и обаятельных участниц», — отметила Елена Тараненко.

Все финалистки конкурса получили победные звания. По итогам подсчета конкурсных баллов все юные участницы получили титул «Гран-при». Среди взрослых такой титул получила Майя Митрапольская из Курска.

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