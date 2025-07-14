В Химках прошел семейный велопробег

В Химках состоялся семейный спортивный праздник, который собрал более 50 любителей двухколнсного транспорта. Маршрут пролегал по центральным улицам города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сбор велосипедистов прошел в сквере «Юбилейный». Для участников провели веселую разминку, а затем взрослые и дети украсили велосипеды флагами и оправились кататься по центру города. В рамках мероприятия участники сделали три круга вокруг сквера «Юбилейный». Для гостей также подготовили концерт и сладкие угощения.

«Такие события играют важную роль в жизни города. Они не только укрепляют здоровье, но и создают атмосферу единства. Очень важно, что в нашем округе развивается культура семейного досуга и активного отдыха», — подчеркнул депутат Химок Алексей Федоров.

Организатором семейного спортивного праздника выступили волонтерское движение «Красные Сердца» и школа единоборств «Красный Тигр» при поддержке администрации города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.