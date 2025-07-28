В Химках прошел прием жителей по вопросам образования

На вопросы жителей ответили депутат Государственной Думы, руководитель региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Алла Полякова, первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова, а также председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители обратились по вопросам капитального ремонта лицея №7 и спального корпуса школы-интерната «Кадетский корпус», создания ресурсных классов для детей с расстройствами аутистического спектра в школах округа. Педагоги также подняли вопросы сохранения и расширения выплат за аренду жилья, обсудили нюансы перехода на новую систему оплаты труда. Вопросы из других округов заявители задавали по видеосвязи.

«Темы, поднятые в ходе приема, касались как системных, так и точечных вопросов. По каждому обращению даны подробные разъяснения. По вопросу создания ресурсных классов для детей с расстройствами аутического спектра рассматриваются несколько вариантов на базе образовательных учреждений города. Будут составлены дорожные карты. Капитальный ремонт Лицея №7 планируется начать уже в январе 2026 года. При этом не планируется останавливать учебный процесс – учеников распределят по ближайшим школам. Важно, что администрация городского округа Химки не остается в стороне, готова обсуждать и предлагать варианты решения», – прокомментировала Алла Полякова.

Прием жителей осуществляется по предварительной записи. Для этого можно обратиться очно в местное отделение партии, которое находится в доме №12 на проспекте Мельникова, либо по номеру телефона 8 (495) 574-38-81.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.