В Химках прошел праздничный концерт ко Дню матери

Праздничный концерт, посвященный Дню матери, состоялся 28 ноября в доме культуры «Родина» в Химках. Для жителей подготовили выступления творческих коллективов и тематические номера, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В доме культуры «Родина» в Химках прошел концерт, приуроченный ко Дню матери. Для гостей подготовили поэтические и музыкальные номера, посвященные материнской любви, заботе и самоотверженности.

Особое внимание уделили женщинам, чьи сыновья и мужья участвовали в Великой Отечественной войне, а также тем, кто сегодня ждет близких из зоны специальной военной операции. Артисты выразили благодарность матерям за их вклад в воспитание будущих поколений.

«День матери – это праздник глубочайшей благодарности и безграничной любви к самым главным людям в нашей жизни. Их мудрость, терпение, забота и самоотверженность формируют нас, дают нам силы и являются основой благополучия каждой семьи и всего общества. Мы бесконечно ценим их труд и жертвенность, ведь именно они дарят нам жизнь и воспитывают будущих защитников Родины», – рассказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Каждое выступление было наполнено искренними чувствами и напоминало о значении материнской любви. Вечер прошел в атмосфере памяти, гордости и благодарности.

«Подобные патриотические мероприятия имеют колоссальное значение для всех жителей Химок. Они позволяют нам передать глубокие эмоции, напомнить о той неразрывной связи между поколениями. Это не только воспитание патриотизма, но и укрепление наших духовных ценностей, понимание того, что любовь к Родине начинается с любви к своей матери», – пояснил депутат Химок Алексей Федоров.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что для жителей регулярно организуют мастер-классы, спортивные соревнования, концертные программы и встречи с участниками специальной военной операции.

