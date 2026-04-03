В Химках прошел педагогический слет по матклассам Подмосковья

Межмуниципальный педагогический слет «Реализация регионального проекта „Математические классы Подмосковья“» прошел 3 апреля в школе «Триумф» в Химках. В нем приняли участие более 100 учителей и руководителей школ из нескольких округов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии участвовали педагоги из городских округов Долгопрудный, Лобня и Мытищи. Учителя математики и руководители образовательных организаций посетили открытые уроки и присоединились к проектной сессии. Основной темой обсуждения стало методическое сопровождение педагогов при реализации регионального проекта.

Проект «Математические классы Подмосковья» направлен на повышение качества математической подготовки школьников и создание современной образовательной среды. Предполагается, что системная работа педагогов и методистов позволит каждому ученику раскрыть потенциал и добиться высоких результатов.

Слет продемонстрировал высокий запрос на методическую поддержку среди учителей начальных классов и классных руководителей. В ведомстве подчеркнули, что эффективные методические службы региона играют ключевую роль в реализации образовательных инициатив, обеспечивая организационное и профессиональное сопровождение педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.