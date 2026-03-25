В Химках прошел открытый урок в спортшколе «Надежда»

Открытый урок для воспитанников и их родителей состоялся 25 марта в спортивной школе «Надежда» в Химках. Участники познакомились с тренировочным процессом и современными методиками подготовки юных спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило детей и их родителей, которые смогли не только наблюдать за занятием, но и принять участие в спортивных упражнениях. Тренеры показали, как строится тренировочный процесс, и ответили на вопросы о развитии и достижениях воспитанников.

«Мы уверены, что вовлеченность родителей играет ключевую роль в успехах юных спортсменов. Такие мероприятия помогают создать дружескую атмосферу и способствуют формированию здорового образа жизни», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Участники встречи подчеркнули, что открытый формат помогает наладить диалог с наставниками и обменяться опытом с другими семьями.

«Спорт — это не только соревнование, но и возможность научить детей работать в команде, развивать настойчивость и уверенность в себе. Мы рады видеть заинтересованных родителей, которые поддерживают своих детей на этом пути», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Александр Донсков.

В спортивной школе «Надежда» планируют провести еще несколько открытых уроков и мероприятий, направленных на популяризацию активного образа жизни и вовлечение семей в занятия спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.