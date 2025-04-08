В Химках прошел открытый урок о виртуозах российской авиации

В Химках в лицее № 7 провели открытый урок, посвященный Дню рождения авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи». Учитель истории Владимир Данилин рассказал школьникам о легендарном авиационном подразделении, его истории, заслугах и значении для отечественной авиации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с муниципальным депутатом Валентином Герасимовым гости мероприятия посмотрели фрагменты документальных фильмов, посвященных группе и развитию российской военной авиации.

«Легендарная авиационная группа представляет собой элиту российских ВКС. Летчики «Русских Витязей» демонстрируют высочайшее мастерство, выполняя сложнейшие элементы в групповом и одиночном пилотаже», — рассказал Герасимов.

Авиационная группа высшего пилотажа ВКС России «Русские Витязи» была создана 5 апреля 1991 года и стала одной из самых известных пилотажных групп в мире.

«Сегодня, когда Россия отстаивает свои национальные интересы в ходе СВО, особенно важно воспитывать в молодежи дух патриотизма, уважение к военным и осознание значимости защиты Родины», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Урок, посвященный Дню рождения авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи», стал частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.