сегодня в 17:25

В Химках прошел круглый стол по вопросам экологии

В «Арене Химки» сотрудники администрации и представители Общественной палаты встретились с участниками Всероссийского общества охраны природы. На повестке несколько тем: своевременное обслуживание контейнерных площадок, экологический мониторинг сточных вод, лесопарков и других природных объектов, а также способы экологического просвещения молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники круглого стола познакомились с наиболее успешными проектами общественной организации, обсудили возможности их внедрения в Химках и договорились о проведении совместных экологических рейдов. Мероприятия будут направлены на формирование экологических привычек и бережного отношения к природе. Часть проектов возможно реализовать в школах города.

«Экология – это ответственность каждого из нас. Только совместными усилиями мы сможем сохранить природное богатство нашего округа и воспитать у молодого поколения уважительное отношение к окружающей среде», – прокомментировала лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Также на совещании рассмотрели возможность создания на территории Химок постоянного отделения Всероссийского общества охраны природы.

Всероссийское общество охраны природы основано в 1924 году. За время работы силами общества были очищены тысячи километров водоемов и водотоков, посажены миллионы гектаров леса, а также сохранены десятки исчезающих видов растений. Информацию о последних экологических исследованиях общества — на официальном сайте.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.