В Химках прошел конкурс «Умничка» для воспитанников детсадов

Муниципальный конкурс интеллектуальной игры «Умничка» состоялся 2 апреля в детском саду «Дюймовочка» в Химках. В нем приняли участие команды из дошкольных учреждений округа, мероприятие открыл лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс объединил воспитанников разных детских садов Химок, их родителей и педагогов. Для участников подготовили викторины, головоломки и творческие задания. Дети работали в командах, соревновались в логике и смекалке, а болельщики поддерживали их на каждом этапе.

«Это отличная возможность для воспитанников проявить свои таланты и получить новые знания в увлекательной форме», — подчеркнул Антон Блинов.

Все участники получили дипломы и памятные подарки. По словам организаторов, такие встречи помогают развивать у детей креативность и командный дух, а также укрепляют дружеские связи между дошкольными учреждениями округа.

«Мы уверены, что подобные мероприятия способствуют всестороннему развитию детей и укрепляют дружеские связи между детскими садами», — отметил лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Организаторы планируют проводить конкурс на постоянной основе, чтобы поддерживать творческое и интеллектуальное развитие подрастающего поколения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.