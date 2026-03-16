В Химках прошел конкурс «Девушки в погонах»

Более 200 кадеток из 23 муниципалитетов Подмосковья приняли участие в конкурсе «Девушки в погонах», который состоялся 16 марта в школе «Лига первых» в Химках. Участницы продемонстрировали строевую подготовку, знания и физическую выносливость, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурсная программа включала строевую подготовку, испытания на физическую выносливость, проверку знаний по военной истории и выполнение практических заданий. По итогам соревнований жюри определило лучшие команды в различных номинациях.

Почетным гостем мероприятия стал майор запаса Анатолий Злобин — кавалер ордена Мужества, участник специальной военной операции. Он подчеркнул важность сохранения кадетских традиций и преемственности поколений.

«Кадетское движение играет важную роль в воспитании молодежи. Здесь девушки учатся дисциплине, ответственности, взаимовыручке и любви к своей стране. Особенно важно, что такие конкурсы объединяют участниц из разных муниципалитетов Подмосковья, дают им возможность проявить себя, показать силу характера, знания и командный дух. Уверена, что каждая из этих девушек в будущем станет достойным примером для своего поколения», — отметила депутат партии «Единая Россия» Юлия Ишкова.

Организаторы подчеркнули, что конкурс сочетает элементы военной подготовки и творческого развития. Проведение смотра подтвердило статус школы «Лига первых» как одного из центров патриотического воспитания в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.