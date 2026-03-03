В Химках прошел кинопоказ о памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади

2 марта в клубе «Активное долголетие» в Химках состоялся показ документального фильма о создании памятника Кузьме Минину и князю Пожарскому, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие школьники, пенсионеры и почетные гости. Зрителям представили фильм «Великие имена. Спасители России», посвященный истории создания и открытия в 1818 году памятника на Красной площади. Кинопоказ открыл муниципальный депутат Валентин Герасимов, который подчеркнул важность сохранения исторической памяти и национального самосознания.

Гостям рассказали о работе скульптора Ивана Мартоса, торжественном открытии монумента и вкладе Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в преодоление Смутного времени. Особое внимание уделили значению памятника для российской государственности и культуры.

Почетный гость Виктор Семенов, лауреат государственных премий, отметил важность передачи исторических знаний молодому поколению. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила о необходимости помнить героев прошлого, а лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул объединяющую роль подобных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.