В Химках прошел кинолекторий о фильме «Обратной дороги нет»

Кинолекторий, посвященный фильму «Обратной дороги нет», состоялся 28 ноября в городской библиотеке №3 в Химках. Участники познакомились с историей создания картины и посмотрели её фрагменты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалмиова отметила, что главная сила картины заключается в честности и в том, как она раскрывает хрупкость человеческой души в сложных условиях.

«После просмотра не покидает мысль: настоящая нравственность проверяется не в спокойные времена, а именно в такие переломные моменты», — рассказала Шалмиова.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева подчеркнула, что подобные мероприятия помогают сохранять память о великих делах предков и героев современности, а также формируют интерес к истории родного края и страны.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что с начала реализации патриотических инициатив в Химках уже провели более 1 600 историко-патриотических мероприятий.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.