В Химках прошел яркий фестиваль урожая

В День города в парке Толстого провели гастрономический фестиваль. 13 сентября садоводы-любители, участники клуба «Активное долголетие» представили домашние заготовки и собственноручно выращенные овощи и ягоды.

Столы ломились от избытка даров природы. Участники клуба отметили, что уже не один год занимаются садоводством и овощеводством и получают от этого огромное удовольствие.

«Фестиваль урожая стал настоящим украшением празднования Дня города в Химках. Такие мероприятия не только демонстрируют богатейший потенциал наших жителей, но и укрепляют традиции садоводства и огородничества, которые так важны для нашего общества», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

На ярмарке можно было не только полюбоваться удивительными плодами, но и попробовать их.

«Особенно радостно видеть активное участие членов клуба „Активное долголетие“ — их энтузиазм и преданность своему делу вдохновляют. Каждый представленный на выставке плод — это не просто результат труда, это частичка души наших замечательных садоводов», — поделился депутат Николай Томашов.

Выставка урожая, организованная участниками клуба, стала не просто демонстрацией их садового мастерства, а настоящим праздником. Каждый овощ, каждая ягода на этих столах — результат упорного труда, терпения и любви к жизни.

