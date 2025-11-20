В Химках прошел форум отделения партии «Единая Россия» с участием Брынцалова

19 ноября в Химках прошел форум местного отделения партии «Единая Россия». На встрече собрались представители разных уровней власти и активисты. Химки стали одной из первых муниципальных площадок, где прошел форум после масштабного мероприятия «Подмосковье-2026», об этом в своем Telegram-канале рассказала глава городского округа Химки Елена Землякова.

Среди участников форума были депутат Госдумы Ирина Роднина, представители Мособлдумы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, глава местного Совета депутатов Сергей Малиновский. Также присутствовали помощник федерального сенатора Игоря Трескова Ирина Тимофеева, активисты молодежного движения, ветераны СВО и общественные лидеры.

На форуме определили приоритеты деятельности партии на 2026 год, где главным направлением работы станет выполнение Народной программы «Единой России».

Что уже сделано

Все пожелания горожан, поступившие в 2021 году — а их набралось свыше 14 тысяч — выполнены полностью. С момента сбора пожеланий специалисты возвели пешеходный мост около жилых комплексов «Две столицы» и «Солнечная система», привели в порядок Химкинский лесопарк. Также провели капремонт в роддоме Химок, в школе № 8 имени Матвеева и в двух зданиях гимназии № 23. Власти продолжают реализовывать важные для жителей инициативы в медицине, образовании и спортивной сфере.

В 2026 году жителям Химок предстоит проголосовать на выборах депутатов Госдумы, Мособлдумы и городского Совета. Право голоса получат свыше 200 тысяч человек.

О проекте «Успех V единстве поколений»

На собрании химкинского отделения «Единой России» подвели итоги патриотического проекта «Успех V единстве поколений». За время работы программы в округе организовали около 2000 различных событий.

Мероприятия проводят депутаты, учителя, специалисты по истории и краеведению. К работе также привлечены члены Ассоциации ветеранов СВО. На форуме выступил участник боевых действий Владислав Степушин.

Двое жителей Химок, Александр Александров и Шамиль Хабибуллин, вернулись с фронта и теперь проходят обучение по программе «Герои Подмосковья». Бывшие военнослужащие уже выбрали, чем будут заниматься после завершения курса.

Участники СВО в Московской области могут воспользоваться свыше 30 видами господдержки. Среди них не только денежные компенсации, но и льготные условия, программы профессиональной переподготовки, содействие в поиске работы и медицинская реабилитация.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутаты от «Единой России» постоянно общаются с военными, чтобы расширять список доступных мер помощи. Ветераны СВО продолжают приносить пользу стране, работая в тылу и помогая армии и населению.

После официальной части участники форума пообщались в формате вопросов и ответов — каждый мог задать интересующий его вопрос.

