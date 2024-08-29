В Химках прошел финальный день работы проекта «Методический автобус»

Сегодня в городском округе Химки состоялся второй, финальный день работы проекта «Методический автобус», который проводится Министерством образования Московской области с 2018 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Члены клуба «Педагог года Подмосковья» и клуба директоров школ региона провели мастер-классы и практические занятия для учителей и директоров школ Химок.

С момента своего запуска «Методический автобус» посетил 38 городских округов Московской области, в нем приняли участие более 4000 участников, среди которых директора и учителя школ. Проект направлен на повышение профессиональных компетенций педагогов и руководителей образовательных учреждений. За это время «Методический автобус» стал важной площадкой для обмена опытом и распространения лучших педагогических практик.

Участники проекта высоко оценили его значимость. По словам одного из участников, директора школы из Подмосковья, «Методический автобус» — это уникальная возможность обменяться опытом с коллегами, познакомиться с передовыми методиками и получить свежие идеи для работы.

28 августа «Методический автобус» посетил Лобню. Министерство образования Московской области планирует продолжать развитие проекта, расширяя его географию и вовлекая все большее количество педагогов в это образовательное путешествие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.