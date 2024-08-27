В Химках прошел ежегодный «Театральный пикник»

В Химках в парке им. Льва Толстого состоялся ежегодный «Театральный пикник» для участников молодежных проектов «Театральный поединок» и «Театральный поединок. Школьная лига». Мероприятие собрало более 150 воспитанников молодежных театральных коллективов и школьных театров из разных городов региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Волонтеры и помощники из театров-участников подготовили квест, который требовал от ребят проявления их творческих способностей: сочинительства, перевоплощения, танцевальных навыков и смекалки.

Участников приветствовали педагоги проекта — Ольга Авилова, Анастасия Калинина и Дмитрий Бероев. Помимо этого, вместе с наставниками юные актеры прошли образовательные тренинги и поучаствовали в подвижных играх. Также состоялся театрально-танцевальный флешмоб на площади парка, в котором приняли участие все собравшиеся.

После всех мероприятий руководители со своими воспитанниками организовали пикник.

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