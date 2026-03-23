В Химках прошел день открытых дверей в Академии МЧС

День открытых дверей прошел 23 марта в Академии гражданской защиты МЧС России в Химках. Будущие абитуриенты и их родители познакомились с условиями обучения, правилами приема в 2026 году и материальной базой вуза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости посетили учебные аудитории, специализированные классы и многофункциональный учебно-спортивный комплекс. Экскурсии для них провели обучающиеся, которые рассказали о порядке поступления в 2026 году. Родители также осмотрели общежития и узнали, в каких условиях живут курсанты и кадеты. Представители академии пояснили, что студенты гражданских специальностей не проживают на территории вуза и приезжают на занятия ежедневно.

Практическая часть состоялась на строевом плацу. Курсанты командно-инженерного факультета и студенты-спасатели показали навыки аварийно-спасательных работ, в том числе извлечение пострадавшего из автомобиля при ДТП. В демонстрации приняли участие специалисты Центра спасательных операций особого риска «Лидер» и отряда «Центроспас». Также выступили рота почетного караула и рота барабанщиков академии.

После показательных выступлений абитуриенты пообщались с представителями приемной комиссии, руководством факультетов и Кадетского пожарно-спасательного корпуса. Им рассказали о направлениях подготовки, правилах приема, материальном обеспечении и перспективах трудоустройства выпускников, а также о курсах подготовки к ЕГЭ. Для тех, кто не смог присутствовать очно, на сайте академии организовали прямую трансляцию с возможностью задать вопросы онлайн.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.