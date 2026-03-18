В Химках прошел чемпионат по спортивным дронам

Чемпионат Химок по спортивным дронам прошел 18 марта на базе филиала «Ракетно-космической техники» МАИ. В соревнованиях приняли участие дети и молодежь, победителей определили по итогам двух этапов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования провели на специально оборудованной площадке в форме куба, обтянутого сеткой. Такая конструкция обеспечивает безопасность и позволяет участникам продемонстрировать навыки управления беспилотниками.

Турнир состоял из двух этапов. На квалификационных вылетах спортсмены показывали базовые умения и проходили отбор в финал. В зачетных полетах определили призеров чемпионата.

Победителями стали воспитанники Дома юных техников «Интеграл». Золото завоевал Арсений Поляков, серебро получил Вячеслав Алехин, бронзу — Руслан Ершов. Награды вручил председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

«Чемпионат показал, что в Химках растет новое поколение талантливых и увлеченных ребят. Управление дронами открывает доступ к современным технологиям и перспективным профессиям. Горжусь тем, что мне довелось наградить юных пилотов и пожелать им новых успехов», — подчеркнул Сергей Малиновский.

В округе развивают технические виды спорта. Работают кружки и секции по управлению БПЛА, где школьники осваивают пилотирование и участвуют в соревнованиях разного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.